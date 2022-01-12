РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 янв. Врачи гинекологического отделения №5 Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе в 2021 году провели 100 малоинвазивных операций по инновационной методике - с применением внутрибрюшной аэрозольной химиотерапии под давлением пациенткам с раком яичников, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Эффективность данной методики обеспечивается равномерным распределением лечебных препаратов по брюшине и более глубоким проникновением в метастазы.

По словам заведующего онкогинекологическим отделением №5 Алексея Дзасохова, у всех пациенток с первичным раком яичников, прооперированных по новой методике, не было зарегистрировано осложнений.

«Их выписывали в удовлетворительном состоянии, последнюю пациентку - на предновогодней неделе», - сказал Дзасохов.

Алексей Дзасохов, а также врачи-онкологи Артур Туриев и Антон Усков более года успешно применяют новый метод лечения пациенток с перитонеальным канцероматозом при раке яичников. Результаты проведенной работы опубликованы в ведущих научных изданиях России и Европы, а также озвучены на научных конференциях в Москве и Риме.

В 2021 году Роспатент зарегистрировал мировой приоритет специалистов МООД в создании способа лечения метастатического поражения брюшины при раке яичников.