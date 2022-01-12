РИАМО - 12 янв. В этом году в Подмосковье на Крещение подготовят 200 купелей, все они будут оснащены безопасными спусками к воде, пунктами обогрева и питания. Комитет по туризму Московской области составил подборку 12 самых популярных купелей в регионе.

Важный праздник для православных верующих – Крещение Господне – наступит уже на следующей неделе. В ночь на 19 января в регионе ежегодно проходят массовые купания в проруби. Считается, что, окунувшись трижды, можно очиститься от грехов и избавиться от болезней.

Троицкий храм в Мытищах в селе Троицкое — одно из самых популярных мест в Подмосковье, где можно окунуться в Крещенскую ночь. Купель расположена на Клязьминском водохранилище, купания пройдут 19 января в 02:00.

Купель на территории около Главного храма Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот» будет работать с 22:00 18 января до 7:00 19 января.

Источник «Гремячий ключ» в Сергиево-Посадском округе относится к подворью Троице-Сергиевой лавры. По легенде, этот источник возник в XIV веке, когда Сергей Радонежский со своим учеником остановились на ночлег. Преподобный вознес молитву, и из скалы забила вода.

Подмосковное село Радонеж известно тем, что в нем в юные годы вместе с родителями проживал преподобный Сергий Радонежский. Купель находится на берегу реки Пажа.

Озеро Сенеж станет центральным местом крещенских купаний в Солнечногорске – омовения будут проходить на городском пляже.

Источник преподобного Давида Серпуховского в селе Талеж в округе Чехов является подворьем Вознесенской Давидовой пустыни. Считается, что вода в нем обладает целебными свойствами.

Источник «Белый колодец» располагается на правом берегу реки Осетр. По преданию, источник забил в 1225 году в момент передачи чудотворной иконы святого Николы Зарайского священником Евстафием удельному князю Феодору Юрьевичу.

У Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря ежегодно организуют купель на реке Истре. Специально к празднику на берегу устанавливаются шатры-раздевалки.

В Клину купания на Крещение пройдут на пруду городского парка «Сестрорецкий», расположенном в самом центре города вдоль левого берега реки Сестры.

Источник Николая Чудотворца в Коломне благоустроили в 2005 году. В эту купель ежегодно погружаются местные верующие и гости из других округов.

Купель в селе Жестылево в Дмитровском округе будет организована на роднике возле храма «Покров Пресвятой Богородицы». Она будет находиться внутри деревянной часовни.

Рядом с Саввино-Сторожевским мужским монастырем есть источник преподобного Саввы. Там построена деревянная часовня и оборудованы две купели – мужская и женская. При этом у каждой из них есть раздевалка.

Как подготовиться к крещенским купаниям>>