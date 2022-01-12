РИАМО - 12 янв. Телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов назвал кошмаром сообщение о кончине известного телеведущего Михаила Зеленского, сообщает Газета.ru.

«Миша был просто превосходным ведущим «Вестей», я его навсегда таким запомню. Это блестящий журналист, просто абсолютно феерический ведущий. Когда он вел любые программы, и «Прямой эфир», и «Новости культуры», и итоговые «Вести-Москва», невозможно было всегда оторваться от экрана. Он всегда отлично выглядел. Мы познакомились с ним в 2002-2003 году, он как будто застыл, он так и выглядел всегда», – сказал Попов.

Также он вспомнил, что Зеленский был очень жизнерадостным, веселым и остроумным. А еще – энциклопедически образованным.

Журналист Михаил Зеленский умер во время отпуска в Доминикане. Ему было 46 лет. В какой-то момент мужчине стало плохо и его госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.