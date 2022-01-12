РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемых в попытке кражи компьютерных видеокарт, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя коммерческого предприятия о попытке кражи компьютерных видеокарт со склада в деревне Коледино. Общая сумма материального ущерба составила более 253 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны уроженцы одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 20 лет и 21 года, осуществляющие трудовую деятельность в данной организации. Похищенное имущество изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cт. 30 и 158 УК РФ. Подольским городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.