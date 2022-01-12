РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 янв. Спасатели Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» призывают жителей Балашихи, которые хотят принять участие в крещенских купаниях, соблюдать меры безопасности и оценить свои возможности и состояние здоровья, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Через несколько дней все православные будут отмечать Крещение Господне. Именно тогда совершается обряд освящения воды в проруби, вырубленной во льду в виде православного креста, и массовое купание верующих. Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на воде, «Мособлпожспас» призывает купающихся соблюдать простые правила.

Купание можно проводить лишь в специально оборудованных местах, где обустроен сход в воду и обеспечено дежурство работников аварийно-спасательных формирований. Категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием. Необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. Запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых.

Кроме того, не разрешается нырять в воду непосредственно со льда. Следует окунаться не больше, чем на 10-15 секунд, не надо находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. При купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать тесноты и давки.

После купания нужно растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета и избежания переохлаждения нужно выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей.

Запрещено подъезжать к купели на автотранспорте. При купании в проруби запрещается: оставлять детей без присмотра, выходить на лед большими группами, распивать спиртные напитки.

В этом году особое внимание необходимо обратить на толщину льда на водоеме, в связи с неустойчивой погодой на многих водоемах лед недостаточно прочный и при большом скоплении людей может не выдержать нагрузки.

Для купания в проруби в Крещение Господне понадобятся полотенце, махровый халат, комплект сухой одежды, плавки или купальник, не скользкие тапочки, шерстяные носки, ботинки, резиновая шапочка.

Спасатели также напоминают, что погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими тяжелыми заболеваниями, такими как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астмы, болезни системы мочевыводящих путей, почек и др.