РИАМО - 12 янв. Президент России Владимир Путин заявил о готовящемся резком росте количества заболевших коронавирусом. Эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной и возможно появление новых вспышек заболеваемости, сообщает Газета.ru.

На совещании с членами правительства РФ по видеосвязи российский президент отметил, что на рост числа заражений коронавирусом могут повлиять новогодние праздники.

«В ситуации преддверия каких-то возможных вспышек, тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», – отметил президент.

Глава государства добавил, что с коронавирусом борятся не только в России, но и за рубежом. В частности, большое количество заболевших зафиксировано в США – более 1 млн человек. В европейских государствах тоже наблюдается рост заражений из-за «омикрона».

«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — подчеркнул Путин.

В России на выбор доступно несколько отечественных вакцин от коронавируса. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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