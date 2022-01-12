РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. В Подольске перестал работать чат в мессенджере WhatsApp по вопросам вывоза мусора, вопросы данной сферы будут решать в оперативном режиме в действующем Telegram‑чате «Подольск: ЖКХ», сообщили в пресс-службе администрации округа.

Telegram-чат был создан по инициативе администрации Подольска для коммуникации жителей, организаций и предприятий со службами ЖКХ по вопросам отопления и качества предоставления других жилищно-коммунальных услуг.

Он работает круглосуточно. На обращения участников отвечают представители УК, администрации и многие другие. Вопросы, касающиеся вывоза мусора, также можно задавать в действующем чате.