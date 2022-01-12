РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 янв. По инициативе главы Мытищ Виктора Азарова управлением культуры и молодежной политики администрации городского округа реализован проект «Место памяти» по популяризации памятников Великой Отечественной войны, расположенных на территории округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Вблизи 70 памятников ВОВ размещены специальные таблички, на которых расположен QR-код. Жители и гости Мытищ, интересующиеся историей Великой Отечественной войны, наведя свой гаджет на QR-код, могут прочесть статью об исторической личности либо о памятнике ВОВ. База по каждому памятнику с фотографиями размещена на сайте Мытищинского историко-художественного музея.

Активное участие в проекте приняли сотрудники музея, которые подготовили подробные исторические справки по каждому объекту. Проект уже пользуется популярностью, особенно среди молодежи.