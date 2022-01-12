РИАМО - 12 янв. Столичная прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту обнаружения тел 3 мужчин в нежилом здании в новой Москве. Их нашли после тушения пожара, возникшего в бытовке, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, возгорание произошло в среду в деревянной строительной бытовке, размещавшейся в поселении Щаповское.
После ликвидации пожара внутри строения были обнаружены тела троих мужчин. Обстоятельства их смерти и причины возникновения пожара предстоит установить правоохранителям.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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