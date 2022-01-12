РИАМО - 12 янв. Реконструкцию развязки Алтуфьевского шоссе и МКАД планируется завершить в I квартале 2023 года. В рамках проекта построят 5,4 км дорог, включая 2 искусственных сооружения длиной 850 м, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В среду мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. Он напомнил, что программа модернизации МКАД включает реконструкцию или новое строительство 22 развязок с вылетными магистралями.

«На сегодня мы выполнили 80% этой программы: завершена реконструкция 18 развязок. В работе находятся еще 4 развязки, включая Алтуфьевскую, которую мы планируем завершить в течение года», – сказал градоначальник.

Реконструкция этой развязки стартовала в октябре 2020 года и должна быть завершена в I квартале 2023-го. Устаревшие сооружения «клеверного» типа заменят на современную развязку с направленными съездами большей пропускной способности. Это значительно улучшит движение транспорта.

В рамках благоустройства территории обустроят 4 га газонов, высадят 85 деревьев и порядка 1,2 тыс. кустарников. Также специалисты возведут очистное сооружение и переложат порядка 55 км инженерных коммуникаций.

Реконструкция позволит увеличить пропускную способность северного участка МКАД, Алтуфьевского и Липкинского шоссе. Кроме того, будет разгружена прилегающая улично-дорожная сеть. Транспортная доступность столичных районов Лианозово, Бибирево и подмосковного округа Мытищи, в которых проживают более 500 тыс. человек, будет улучшена с вводом данной развязки.

Благодаря реконструкции 2-х развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе будет улучшено транспортное обслуживание около 1 млн горожан.