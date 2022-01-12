РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду проверил качество питания в столовой школы №52, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

По словам главы муниципалитета, порядка 320 учеников 1-4 классов получают там бесплатные завтраки.

«Здесь, я оцениваю, замечательная столовая. <...> Здесь есть льготники, их 89 человек. Они получают обеды бесплатно», — сказал Ружицкий.

Качество питания положительно оценили также родительский комитет и сами школьники.

«Поговорил и с родителями. <...> Родители тоже без замечаний. <...> Детишки в своей массе очень радостные, веселые, благодарны за питание. Им все вкусно», — добавил Ружицкий.