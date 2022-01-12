РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. В подмосковном Подольске приготовили пирог весом около 50 кг к открытию новой школы в микрорайоне Кузнечики, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду состоялось торжественное открытие школы-новостройки в Флотском проезде. Она стала вторым корпусом действующей школы №32. В мероприятии приняли участие зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина и глава округа Николай Пестов.

К радостному событию МУП «Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли» приготовил пирог с курагой весом около 50 кг. Его разрезал Пестов вместе с юными учениками нового здания школы.

Площадь новой школы составляет чуть более 16,6 тыс. кв. м. В 4-этажном здании разместили блоки начальной, средней и старшей школы с отдельными входами, помещения для групп продленного дня, библиотеку с IТ-зоной, мастерские и лаборатории. Также есть просторные спортивные и актовый залы, столовая с пищеблоком, медицинский блок и необходимые административные и технические помещения.