РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина и глава Подольска Николай Пестов в среду открыли школу-новостройку в Флотском проезде в микрорайоне Кузнечики, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Площадь новой школы составляет чуть более 16,6 тыс. кв. м. Ее построили по госпрограмме за счет средств бюджета. Всего здесь будут обучаться 1,1 тыс. детей. В 4-этажном здании разместили блоки начальной, средней и старшей школы с отдельными входами, помещения для групп продленного дня, библиотеку с IТ-зоной, мастерские и лаборатории. Также есть просторные спортивные и актовый залы, столовая с пищеблоком, медицинский блок и необходимые административные и технические помещения.

«Совместно с Ирина Каклюгиной ввели в режим функционирования новое школьное здание - школу-новостройку. Она будет вторым зданием действующей школы №32, расположенной в этом же микрорайоне. Не так давно в школе обучалось более 2 тыс. школьников и сегодня более 500 человек пришли учиться в новое здание. Таким образом мы решаем вопрос с ликвидацией второй смены в школе №32. Отмечу, что мощности второго здания школы рассчитаны на 1,1 тыс. мест и позволяют в течение года поэтапно решить вопрос с ликвидацией второй смены», - сказал Пестов.

Он уточнил, что в микрорайоне Кузнечики около 10% школьников обучаются во вторую смену. Ожидается, что благодаря вводу нового здания школы №32 к 1 сентября вторую смену полностью ликвидируют.

Пестов добавил, что с вводом нового объекта образования в округе полностью завершили строительство всех объектов, которые были предусмотрены проектом микрорайона Кузнечики.