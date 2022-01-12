РИАМО - 12 янв. Министр культуры Московской области Елена Харламова выразила соболезнования семье и коллегам умершего журналиста Михаила Зеленского.

Телеведущий скончался 12 января во время отдыха в Доминикане на 47-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти Зеленского стал инсульт.

«Михаил Зеленский – умный, светлый, внимательный, интеллигентный. Можно продолжать дальше и дальше. Профессиональный журналист, человек, который и работал с нами много, и просто всегда приезжал на наши проекты. Лучший ведущий Международного фестиваля им. П.И. Чайковского», – написала Харламова в Instagram.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1998-1999 годах вел информационные выпуски на телеканале «ТВ Центр».

Позже Зеленский вел программу новостей на телеканале «Россия», программу «Вести-Москва». Затем перешел на работу на телеканал «Россия 24». В последние годы вел программы «Билет в Большой» и «Новости культуры» на телеканале «Культура». Кроме того, Зеленский являлся преподавателем Высшей школы телевидения «Останкино».

Чем известен телеведущий Михаил Зеленский>>