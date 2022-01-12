РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 янв. Спасатели Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» продолжают контролировать обстановку на водоемах Балашихи. Они напоминают жителям округа о том, что при резком похолодании ледовое покрытие трескается, и вероятность провалиться под лед на этих участках очень велика, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, в ходе рейда 10 января работники дежурных смен измерили толщину льда водных объектов, а также провели разъяснительные беседы с рыболовами, напомнив им о правилах поведения на водоемах в зимний период.

«Согласно данным мониторинга, толщина льда водных объектов региона находится в пределах от 0 до 35 см. При этом спасатели не рекомендуют посещать реки, где ледовое покрытие не достигло необходимой прочности и безопасной толщины», - сказал Пестов.

Он добавил, что к таким водоемам относятся Москва-река в Можайском городском округе, в Коломне и Бронницах, реки Яуза в Мытищах, Вохонка в Павловском Посаде. Небезопасен выход на лед Оки в Озерах, Волги в Дубне, Ольховки в Раменском и реки Сестры в Талдомском городском округе.

Хотя ледяной панцирь многих водоемов достиг безопасной толщины, структура льда по всей площади водных объектов остается неоднородной, что является признаком ненадежности.

«Прочность льда зависит не только от его толщины, но и от его структуры, температуры окружающей среды. В период колебания температуры воздуха лед то расширяется, то сжимается. И хотя кажется, что чем холоднее, тем он крепче, нужно понимать, что это не всегда так. При резком похолодании ледовое покрытие трескается. На этих участках вероятность провалиться под лед очень велика», - подчеркнул Пестов.

В ходе профилактических рейдов спасатели напомнили рыбакам о признаках хрупкого льда, о способах самоспасения и рекомендовали не пренебрегать мерами безопасности, чтобы любимое хобби не обернулось трагедией.