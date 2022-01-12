РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 янв. В Домодедове организуют 7 купелей для проведения крещенских купаний, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Купели организуют по адресам: мкрн Белые Столбы, ул. Геологов, д. 2, пруд за детским садом №15; с. Никитское, д. 32, река Рожайка; с. Битягово, д. 57, река Рожайка; с. Вельяминово, церковный пруд напротив храма; с. Ям, часовня на берегу реки Пахры; д. Лукино, пруд с ограждением и часовня с купелями в д. Житнево.

Массовые крещенские купания пройдут в ночь на 19 января.