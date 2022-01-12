РИАМО - 12 янв. Пренебрежение правилами пожарной безопасности зимой приводит к печальным последствиям. Помимо сезонных рисков, связанных с погодными условиями, в зимний период увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Начальник Московской областной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов отметил, что причинами возгораний чаще всего становятся нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, а также неисправная проводка.

«Как только столбики термометров устремляются вниз, люди начинают отапливать жилье, используя дополнительные электронагревательные приборы. При этом не принимается во внимание то, что нагрузка на электрическую сеть существенно увеличивается, а состояние электропроводки в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Как результат – короткое замыкание и пожар», – сказал Пестов.

По его словам, зачастую причинами возгораний становится как нарушение правил установки печей, так и пренебрежение правилами безопасности при эксплуатации печного отопления.

В целях предотвращения и предупреждения пожаров в зимний период, работники противопожарно-спасательной службы регулярно проводят профилактическую работу среди населения региона, добавил Пестов.

Сотрудники ведомства распространяют среди жителей региона листовки и памятки на противопожарную тематику, а также размещают профилактические материалы на инфостендах в населенных пунктах.

Пестов подчеркнул, что нужно своевременно устранять неисправности электросети, розеток и выключателей. Кроме того, нельзя допускать одновременного включения в сеть нескольких мощных потребителей энергии.

Также не стоит оставлять без контроля топящиеся печи и включенные в сеть приборы. Необходимо регулярно очищать дымоходы и печи от сажи и нагара, резюмировал глава «Мособлпожспаса».