РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 янв. По поручению Госжилинспекции Московской области управляющая компания МУП «Межрайонный Щелковский водоканал» заменила участок системы холодного водоснабжения в подвальном помещении многоквартирного дома 9 на ул. Пушкина. После проведенных работ жители верхних этажей получили нормальный напор холодной воды даже в часы пиковых нагрузок, сообщает пресс-служба ведомства.

«Управляющая компания напрасно надеялась, что ситуация разрешится сама. Что значит многоквартирный городской дом без холодной воды? Это парализует весь быт и становится настоящим стрессом, поэтому жители неизбежно будут искать решения проблемы. Если УК не откликается - идут в надзорное ведомство, и в любом случае устранять нарушение приходится сотрудникам управляющей организации. Только теперь под воздействием Госжилинспекции», - сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

После вмешательства Госжилинспекции мастера «Щелковского водоканала» за 2 недели совершили то, чего жильцы не могли от них добиться 2 года: довели до нормативного давление холодной воды на верхних этажах дома. Чтобы поднять давление в системе холодного водоснабжения, потребовалось заменить ее участок в подвале. Что и было сделано управляющей компанией, которая ранее на обращения жильцов не откликалась.