РИАМО - 12 янв. На Чистых прудах и других водоемах в центре Москвы в ежедневном режиме проводят аэрацию. Этот процесс способствует насыщению воды кислородом в зимний период, что помогает обитателям водоемов, сообщил замначальника эксплуатационно-гидротехнического района №1 ГУП «Мосводосток» по эксплуатации водных объектов Дмитрий Куприенко.

«Пробуривается лунка, на нее устанавливается аэрационный ящик, в этот ящик опускается шланг, подается кислород с компрессора. Потом туда приезжает экологическая лаборатория ГУП «Мосводосток» и берет пробы на кислород. Если кислорода недостаточно, то делается дополнительная аэрация», - объяснил Куприенко.

В столичных водоемах обитают растения, микроорганизмы и рыба. На Чистых прудах, например, проживает карась. Такая помощь необходима для его безопасности. Ежедневную аэрацию перестают проводить с приходом весны.

«Нашими сотрудниками выполняются работы на 251 водоеме, общей площадью 654 гектаров, на них пробурено более 300 лунок. К таким местам историческим, как Чистые пруды, отношение особенное», - рассказал Куприенко.

Он отметил, что их отдел обслуживает центральный округ столицы, специалисты подразделения проводят аэрацию на водоемах, расположенных на Красногвардейском бульваре, работают на Патриарших и Новодевичьих прудах, в парке Пресня.