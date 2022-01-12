РИАМО - 12 янв. На Чистых прудах и других водоемах в центре Москвы в ежедневном режиме проводят аэрацию. Этот процесс способствует насыщению воды кислородом в зимний период, что помогает обитателям водоемов, сообщил замначальника эксплуатационно-гидротехнического района №1 ГУП «Мосводосток» по эксплуатации водных объектов Дмитрий Куприенко.
В столичных водоемах обитают растения, микроорганизмы и рыба. На Чистых прудах, например, проживает карась. Такая помощь необходима для его безопасности. Ежедневную аэрацию перестают проводить с приходом весны.
«Нашими сотрудниками выполняются работы на 251 водоеме, общей площадью 654 гектаров, на них пробурено более 300 лунок. К таким местам историческим, как Чистые пруды, отношение особенное», - рассказал Куприенко.
Он отметил, что их отдел обслуживает центральный округ столицы, специалисты подразделения проводят аэрацию на водоемах, расположенных на Красногвардейском бульваре, работают на Патриарших и Новодевичьих прудах, в парке Пресня.
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