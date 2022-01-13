РИАМО – 13 янв. Важные обновления получил российский онлайн-сервис объективной оценки качества товаров RankQuality, сообщает пресс-служба компании.

Аналитический движок получил основное обновление. Были усовершенствованы интеллектуальные алгоритмы, более глубоко проработаны подходы к оценке свойств товаров и объективному сравнению. Для веб-интерфейса был разработан новый дизайн, появилась более наглядная инфографика. Сервис теперь работает на 11 языках.

Теперь создатели RankQuality планируют расширить интерактивную составляющую. Со следующими обновлениями пользователи смогут влиять на итоговую оценку и значимость отдельных свойств товаров. Пользователи также смогут создавать свои рейтинги.

Проект RankQuality является интеллектуальной системой объективной оценки и сравнения товаров. Идея проекта заключается в обеспечении пользователей полной информацией о товарах, удобными и наглядными инструментами для их сравнения.