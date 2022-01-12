РИАМО - 12 янв. Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» представляет особую опасность для пожилых и невакцинированных людей. Также в зоне риска находятся страдающие хроническими заболеваниями, сообщает Nation News.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, «омикрон» в первую очередь опасен для непривитых. Эпидемиолог ВОЗ Марк Райан призвал отнестись к проблеме серьезно и всех противников вакцинации пересмотреть свое отношение к прививке.

Эксперт добавил, что вакцинированные от коронавирусной инфекции переносят «омикрон» в более легкой форме, чем те, кто не сделал прививку.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» не нуждается в модификации для борьбы с «омикроном».