РИАМО - 12 янв. Аналитики Financial Times в 2021 году отметили Москву в рейтинге крупнейших городов, наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций, в котором она вошла в топ-10. Кроме того, столица заняла 22 место в рейтинге глобальных городов будущего, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Высокие оценки город получил по таким направлениям, как стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций, среда для бизнеса, транспорт, человеческий капитал и эффективность бюджетных расходов», — сказал он.

Экономика столицы продолжила восстановление после начала пандемии, что отражают активность бизнеса и экономические показатели Москвы. Успехи города отмечены в авторитетных мировых финансовых рейтингах.

По данным индекса глобальных финансовых центров, за 2 года столица поднялась более чем на 20 мест до 50-й позиции. Ключевыми факторами успеха Москвы эксперты называют развитие новых финансовых технологий, а также создание инфраструктуры поддержки стартапов.​