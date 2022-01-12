РИАМО - 12 янв. Несколько поездов задерживаются на Киевском направлении Московской железной дороги из-за внеплановой остановки пригородной электрички, сообщает пресс-служба МЖД.

Инцидент произошел в 10:15 на перегоне Крекшино – Толстопальцево. По техническим причинам остановился пригородный поезд №6106 Калуга-1 – Москва.

В связи с этим в пути задерживаются электрички Киевского направления в сторону Москвы, а также пассажирский поезд №738 Брянск – Москва.

Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.