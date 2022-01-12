РИАМО - 12 янв. Сотрудники Следственного комитета России по Московской области осуществляют проверку по факту смерти женщины в квартире на улице Льва Толстого в Люберцах, сообщила старший помощник руководителя ведомства Ольга Врадий.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что 11 января в квартире было найдено тело женщины без головы. Голову обнаружили в одной из комнат. В квартире находились домашние животные.

«В настоящий момент проводится проверка», — сказала Врадий.