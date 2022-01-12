РИАМО - 12 янв. В столице за прошедшие сутки выздоровели 2826 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Всего с начала пандемии в городе победили инфекцию 1 896 693 пациента, сообщает оперштаб Москвы.

В московские больницы за сутки были госпитализированы 777 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 650 пациентов.

За сутки в столице было выявлено 4008 новых заражений коронавирусом, скончались 66 пациентов. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 2 064 467 заражений Covid-19, умерли 37 599 человек с выявленным коронавирусом.

Вакцинация является единственным подтвержденным способом избежать тяжелого протекания заболевания коронавирусом и опасных последствий. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.