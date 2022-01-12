РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 янв. Росгвардейцы Щелкова задержали жителя Фрязина, который попытался вынести из гипермаркета «Глобус» робот-пылесос и миксер, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

11 января мужчина пытался вынести товар на сумму порядка 18 тыс. рублей из гипермаркета «Глобус». Его действия были замечены сотрудниками магазина, которые вызвали росгвардейцев. Оперативно прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали ранее не судимого жителя Фрязина 2002 г. р.

После задержания злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.