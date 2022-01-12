РИАМО - 12 янв. За последние сутки в России скончались 745 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус. С начала пандемии жертвами инфекции стали 318 432 человека, сообщает оперштаб.

Так, в Москве умерли за сутки 66 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 55, Московской области - 43, Нижегородской области - 21, Свердловской области - 19, Самарской области - 17, Ростовской области - 15, Ставропольском крае - 12.

Также за сутки в стране выявили 17 946 случаев заражения, победили инфекцию еще 26 346 пациентов.

С начала пандемии на территории РФ зарегистрировали 10 702 150 случаев заражения, инфекция унесла жизни 9 758 364 россиян.

Необходимо защитить свое здоровье от коронавируса с помощью прививки. Сделать ее можно в городских поликлиниках и общественных местах.