РИАМО - 12 янв. В Подмосковье еще 1 054 человека смогли перебороть коронавирусную инфекцию. За время пандемии выздоровели 604 111 жителей региона, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки на территории Московской области зарегистрировали 1 238 новых случаев заражения Covid-19. Умерли от опасной инфекции 43 пациента.

Общее число выявленных в регионе случаев заражения составило 654 309. Жертвами коронавируса стали 12 601 человек.

В текущий период из-за распространения нового штамма «омикрон» необходимо особенно внимательно отнестись к защите своего здоровья. Сделать прививку от коронавируса можно бесплатно в любом из пунктов вакцинации.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>