РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 янв. В Королеве в среду возложили цветы к памятникам советскому конструктору Сергею Королеву в честь 115-летия со дня его рождения, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

На церемонии возложения традиционно присутствовали глава города Игорь Трифонов, внуки Сергея Королева, члены городской Общественной палаты, сотрудники администрации, депутаты городского совета депутатов, сотрудники градообразующих предприятий, ветераны и юные королевцы.

Жители и гости Королева возложили цветы к памятной доске и памятнику конструктору на территории РКК «Энергия», к дому на улице Карла Либкнехта, где жил Сергей Королев, к памятникам на проспекте Королева, у ЦДК им. Калинина.

Королев родился 12 января 1907 года в семье учителя гимназии. Он являлся главным конструктором первых ракет-носителей, искусственных спутников Земли, пилотируемых космических кораблей, академиком АН СССР, дважды Героем социалистического труда.

С 1946 года и до конца жизни Королев был главным конструктором баллистических ракет дальнего действия, ракетно-космических систем. С 1959 года он руководил программой исследований Луны. В рамках этой программы к Луне направили несколько космических аппаратов, а 12 апреля 1961 года осуществили первый полет человека в космос.