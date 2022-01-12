РИАМО - 12 янв. Первый электронный договор аренды заключила Москва с победителем торгов по аренде земельного участка. Теперь данная часть процесса реализации собственности города стала полностью цифровой, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году по итогам торгов был заключен 71 бумажный договор аренды земельных участков общей площадью 31,2 га с годовой арендной платой 476,6 млн руб. Первый электронный договор аренды земельного участка был оформлен в декабре. Теперь этот процесс реализации городской собственности полностью переведен в цифровой формат. Ранее в онлайн перешли процессы продажи и аренды нежилой недвижимости на торгах, а также выкупа арендуемых помещений субъектами малого и среднего предпринимательства», – сказал Ефимов.

Раньше процесс оформления подобных соглашений состоял из 5 последовательных шагов, которые занимали несколько дней. Сейчас нужно сделать один клик в личном кабинете инвестора на Инвестпортале Москвы. ​