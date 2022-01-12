РИАМО - 12 янв. За прошедшие сутки на территории России было подтверждено 17 946 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии этот показатель составил 10 702 150, сообщает оперштаб.

Так, в Москве выявили 4008 случаев, в Санкт-Петербурге - 1659, в Московской области - 1238, в Ростовской - 367, Свердловской - 366, Краснодарском крае - 347, Пермском крае - 300, Ставропольском крае - 293, Алтайском крае - 287.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России существуют риски очень интенсивного роста заболеваемости коронавирусом. Уровень распространения «омикрона» в России подчеркивает существующие риски.

Избежать такого сценария развития событий можно, если соблюдать все требования Роспотребнадзора. В том числе, соблюдать социальную дистанцию и носить маски во всех общественных местах.

Также защитить здоровье поможет вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках и общественных местах.

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