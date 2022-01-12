РИАМО - 12 янв. За прошедшие сутки в столице было выявлено 4008 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Москве подтвердили 2 064 467 случаев заболевания Covid-19, сообщает оперштаб города.

По последним данным, коллективный иммунитет к коронавирусу в столице составляет 69,88%.

Привиться от коронавирусной инфекции в Москве можно бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах. На выбор в столице представлены несколько отечественных вакцин, в том числе для подростков.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что российский препарат от коронавируса «Спутник V» не будут модифицировать под штамм «омикрон». По его словам, вакцина справляется с актуальными мутациями инфекции.