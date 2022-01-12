РИАМО - 12 янв. За прошедшие сутки в Подмосковье зарегистрировали 1238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе было выявлено 654 309 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В период праздничных каникул на территории Московской области ситуация с распространением коронавируса была стабильной. Число госпитализаций держалось на уровне 500 в день.

Сейчас из-за активного распространения новой мутации коронавируса «омикрон» общемировая ситуация с заболеваемостью ухудшается. Поэтому в данное время особенно важно защитить свой организм от инфекции вакцинацией.

По последним данным, коллективный иммунитет региона составил 76,53%. Полностью привились от коронавируса более 4,6 млн жителей Подмосковья.