РИАМО - 12 янв. Московское областное УФАС России вынесло в отношении АО «Альфа-Банк» постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение закона о рекламе. Арбитражный суд Москвы поддержал это решение, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Подмосковное УФАС России посчитало действия финансовой организации нарушением законодательства о рекламе и постановило привлечь «Альфа-Банк» к административной ответственности. По итогам рассмотрения дела ведомство выписало банку штраф в размере 350 тыс. рублей.

Руководство «Альфа-Банка» не согласилось с данным решением и обратилось в суд. Арбитражный суд Москвы рассмотрел требования компании, отказал в их удовлетворении и признал постановление Московского областного УФАС России законным.