РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 янв. Благоустройство сквера Ветеранов на Звездной улице возле школы №25 в Балашихе планируют начать весной текущего года, сообщил начальник управления благоустройства администрации округа Максим Сидоркин.

Депутат Госдумы Вячеслав Фомичев вместе с Максимом Сидоркиным, а также заместителями главы администрации округа Дмитрием Варнавским и Филиппом Науменко провел прием жителей в общественной приемной отделения партии «Единая Россия».

Председатель ТОС микрорайона Новый Свет Антонина Чапля рассказала депутату о том, что в 2020 году должны были благоустроить сквер Ветеранов. Она отметила, что есть утвержденный план и было предусмотрено финансирование, но работы так и не были начаты.

По словам Сидоркина, благоустройство было перенесено из-за повышения цен на стройматериалы и увеличения стоимости работ, они будут выполнены в текущем году.

«В 2021 году мы подготовили проектно-сметную документацию по благоустройству сквера. Жители принимали в этом самое активное участие. Из-за удорожания материалов мы договорились с министерством благоустройства о выделении дополнительных финансовых средств. В весенне-летний период 2022 года мы проведем работы по благоустройству сквера, которые планируем завершить к осени текущего года», - сказал Сидоркин.

Он добавил, что в ходе работ обустроят большую тропиночную сеть, велодорожки, установят малые архитектурные формы. Кроме того, проведут озеленение, высадку деревьев, в том числе голубой ели, так как сквер является большой точкой притяжения жителей в новогодние праздники. Также у сквера оборудуют около 20 парковочных мест для посетителей.

Всего на прием к Фомичеву записалось 4 человека. Вопросы также касались сохранения территории сквера напротив ж/д станции Балашиха, оборудования наземного перехода через ж/д пути и организации прохода с ул. Орджоникидзе на ул. Советскую, отсутствия освещения в микрорайоне Орджоникидзе. Одна из заявительниц рассказала о необходимости пристройки к Белоусовской школе и проведения капремонта учреждения.

Житель Павлина Никита Кулачкин вместе с настоятелем Троицкого храма отцом Лазарем (Беломоиным) попросил Фомичева оказать содействие по возвращению из столичного музея памятника Екатерине II работы В. И. Демут-Малиновского на территорию усадьбы - в границы территории храма.

По словам Фомичева, поступившие в ходе приема эти и другие заявления от жителей будут отработаны совместно с администрацией Балашихи. Заявители получат необходимую помощь или разъяснения по своим вопросам.