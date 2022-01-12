11 января российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский скончался в возрасте 46 лет. Трагедия произошла в Доминикане. Предварительная причина смерти — инсульт.

Родился Михаил Владимирович в 1975 году в Москве. В 1992 году он поступил сразу в два высших учебных заведения Хабаровска — медицинский институт на факультет педиатрии и институт физической культуры на специальность «менеджер по спорту».

Параллельно с обучением Зеленский работал диджеем на радио. Еще в 1990-х он вел собственную передачу на ГТРК «Дальневосточная».

В 1996 году Михаил Владимирович поступил на курсы телерадиоведущих в Москве — в Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания (сейчас — Академия медиаиндустрии). Уже в конце 1990-х он вел информационные программы на радио «Ностальжи» и телеканале «ТВ Центр».

В начале 2000-х Зеленский пришел на телеканал РТР (сейчас — «Россия-1»). С 1999 по 2001 год он вел программу «Вести», а с 2001 по 2011 год — передачу «Вести-Москва». В то же время, с 2006 по 2010 год, Михаил Владимирович работал на канале «Россия-24», выступая в прямом эфире.

В начале 2010-х Зеленский продолжил работу на канале «Россия-1». С 2011 по 2013 год выступал в качестве ведущего ток-шоу «Прямой эфир». Впоследствии его место занял Борис Корчевников, а затем — Андрей Малахов. С 2014 года Михаил Владимирович вел передачу «Вести-Москва. Неделя в городе» на том же канале.

На телеканал «Россия-Культура» Зеленский пришел в 2016 году. Там он стал вести программу «Билет в Большой», посвященную деятельности Большого театра и его постановкам. С 2017 года Михаил Владимирович стал обозревателем канала и начал вести «Новости культуры».

Первой женой телеведущего стала Ольга Дробина, его бывшая одноклассница. В 2008 году Михаил Владимирович женился во второй раз — на фигуристке Елене Грушиной. Во втором браке у Зеленского родились две дочери — Софья и Полина. В 2018 году ведущий женился на Миле Рубинчик, которая работала психологом. В третьем браке детей у него так и не появилось.