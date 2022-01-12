РИАМО - 12 янв. Московским областным УФАС России в отношении ПАО «Россети Московский регион» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-службе антимонопольного ведомства.

В ведомство обратился житель деревни Мишуково сельского поселения Куликовское Дмитровского городского округа с жалобой на несоблюдение компанией правил технологического присоединения. Нарушение выразилось в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в срок, установленный правилами технологического присоединения.

В ходе проведения административного расследования по делу об административном правонарушении УФАС установило, что организация нарушила правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

УФАС также установило, что ПАО «Россети Московский регион» ранее неоднократно привлекалось к административной ответственности за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Указанный факт послужил основанием для привлечения компании к административной ответственности.