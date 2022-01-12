РИАМО - 12 янв. Директор центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» не будут модифицировать под новый штамм «омикрон», сообщает «Интерфакс».

Специалист отметил, что в отношении борьбы с «омикроном» действуют прежние рекомендации: вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через полгода.

«В мРНК-вакцинах фиксированная конформация S-белка, которая хорошо работает против «уханьского» варианта, а у нас в «Спутнике» - не фиксированная, она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых «Спутником» по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител», - уточнил Гинцбург.

Он добавил, что для успешного образования коллективного иммунитета в России необходимо ежедневно прививать не менее 500 тыс. человек.

Бесплатно привиться от коронавирусной инфекции можно в поликлиниках и выездных пунктах.