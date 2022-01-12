РИАМО - 12 янв. Началось строительство нового остановочного пункта Ольгино будущего МЦД-4, также начали реконструировать железнодорожную станцию Лианозово на МЦД-1, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Остановка Ольгино будет находиться между платформами Кучино и Железнодорожной Горьковского направления МЖД. Там появится «островная» платформа с навесом, который будет защищать пассажиров от снега и дождя. Также построят мост через железную дорогу, возведут мост-конкорс общей площадью свыше 2 тыс. кв. м, который обеспечит выход на платформу и соединит улицу Молодой Ленинец и Носовихинское шоссе. Будут удобства и для маломобильных пассажиров.

Сейчас уже ведется строительство временной пассажирской платформы и моста для безопасного пересечения путей с выходами на Носовихинское шоссе и улицу Молодой Ленинец.

Перенаправление части пассажиропотока на временную платформу Ольгино даст возможность приступить к масштабной реконструкции конечной станции Железнодорожная будущего МЦД-4.

Во время реконструкции нынешнее здание вокзала на станции Железнодорожная, а также платформы №1 и № 2 демонтируют.

«После реконструкции Лианозово на МЦД-1 в границах Москвы появится еще одна современная станция, отвечающая всем требованиям комфорта и безопасности для пассажиров. Вся инфраструктура будет полностью обновлена», - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Новые платформы будут перенесены в сторону области почти на 100 м. После окончания строительства старый одноуровневый переход будет демонтирован.