РИАМО - 12 янв. По информации профсоюза авиадиспетчеров, из-за убытков, которые «Госкорпорация по организации воздушного движения» понесла в пандемию, 800 ее сотрудникам грозит увольнение. Это может негативно сказаться на безопасности полетов, пишет в среду газета «Известия».

Глава Федерального профсоюза авиационных диспетчеров Сергей Ковалев направил письмо в адрес президента России, где рассказал об урезании ФОТ предприятия в прошлом году, а также о программе оптимизации численности сотрудников в этом году.

«Даже сейчас, при значительном росте полетов по внутренним трассам, превышающем в летний и осенний период показатели соответствующего периода 2019 года, из-за крайне медленного восстановления интенсивности полетов по международным трассам, включая транзитные маршруты через территорию РФ, предприятие показывает отрицательную экономическую эффективность порядка 2 млрд рублей ежемесячно», - говорится в письме.

Для сокращения разрыва между расходами и доходами руководство предприятия дало указания сократить фонд оплаты труда персонала на 10%. Под угрозу также попадают социальные обязательства компании перед сотрудниками и часть самого персонала. Работники госкорпорации подтверждают, что льготы, соцпакеты и премии уже убрали.