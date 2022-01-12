РИАМО - 12 янв. В феврале в Госдуме пройдет первое чтение законопроекта, в рамках которого предлагается разрешить врачам проведение медосмотров водителей дистанционным способом, пишет газета «Известия».

Данная инициатива направлена на сокращение распространения среди работающих граждан различных инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Она уже получила положительный отклик от экспертов.

В рамках внесения изменений в ст. 46 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и ст. 23 закона «О безопасности дорожного движения» предлагается наделить Минздрав РФ полномочиями по проведению таких осмотров и использованию необходимого для этого оборудования.

По словам автора проекта, главы комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева, на данный момент для проведения очных осмотров водителей не хватает медперсонала. Для того, чтобы охватить всех водителей, выезжающих на дороги общего пользования, необходимо примерно 300 тыс. человек. В связи с этим необходимо внедрение телемедицины в эту сферу.

Другие авторы законопроекта, среди которых первый зампред спикера Госдумы Александр Жуков и депутаты от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России», считают, что введение новых норм повысит безопасность на дорогах страны, а также упростит и ускорит процесс прохождения медосмотра водителями транспорта.

«Телемедицинские технологии — это удобно, эффективно и современно. Если правильно их использовать, можно бороться с пьянством за рулем», — отметил еще один автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Другой автор законопроекта, депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Ананских подчеркнул, что дистанционные технологии при медосмотре уже использует множество транспортных компаний, так как они позволяют провести обследование объективно, устраняя личное влияние медработника. Приборы измеряют давление и температуру, исследуют дыхание на наличие паров алкоголя. После чего дается заключение на возможность управления транспортом. Кроме того, не у всех предприятий есть возможность держать в штате врача для этих целей.

Однако есть и те, кто относится к телемедицины с недоверием. Так, в КПРФ сообщили, что партия не собирается поддерживать законопроект.

«Ну, вот как можно дистанционно дыхнуть в трубочку? Я такому обследованию не доверяю. И, вообще, как можно делать медицинское заключение, не видя человека? Не приведет ли это к еще большему количеству аварий и жертв? Мне кажется, что это слишком смелое решение, поэтому мы вряд ли этот законопроект поддержим», — прокомментировал член фракции Сергей Обухов.

А вот эксперты, наоборот, утверждают, что телемедицине доверять можно и нужно. Стандарты, которыми пользуются сейчас, были разработаны еще в СССР, когда существовали государственные автоколонны и таксопарки со штатными медиками. Сейчас все это ушло в прошлое, и сложно представить таксиста, которому придется потратить большое количество времени, чтобы получить допуск у врача.

«Сейчас этого уже нет и в современной экономике невозможно из-за больших издержек, поэтому телемедицина — вполне разумный и доступный путь к тому, как выпустить на работу адекватного водителя», — подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, все необходимые анализы позволяют собрать специальное оборудование, где возможно даже пообщаться с врачом по видеосвязи.

Президент Российского автотранспортного союза Олег Старовойтов рассказал, что сегодня многие таксисты не проходят вообще никаких осмотров. А при создании единой системы телемедицинских обследований записать в нее «липовый» допуск стало бы гораздо сложнее.