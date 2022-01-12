РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 янв. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины без признаков жизни в микрорайоне Гагарина Балашихи, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Ранее родственниками погибшего в правоохранительные органы было подано заявление о его безвестном исчезновении с 24 декабря 2021 года. Тело обнаружили 30 декабря.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки. Следователь осмотрел место происшествия, назначил необходимую судебно-медицинскую экспертизу.

По результатам проверочных мероприятий и заключения экспертизы будет принято процессуальное решение.