РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 янв. В парке усадьбы Фряново в Щелкове прошло очередное занятие по скандинавской ходьбе, после тренировки все участники отправились в музей, там им вручили новогодние подарки и провели для них экскурсию, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Занятия по скандинавской ходьбе проходят в парке усадьбы Фряново по вторникам и четвергам в 10:00.

Подробная информация по телефону: 8(496)563-53-40.