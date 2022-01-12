РИАМО - 12 янв. Специалисты ведут работы по устройству фундаментов трех остановочных пунктов на соединительной ветке между Киевским и Белорусским направлениями МЖД, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В рамках проекта соединительной ветки между Киевским и Смоленским (Белорусским - ред.) железнодорожными направлениями приступили к строительству новых остановочных пунктов Поклонная, Кутузово и Камушки. В настоящий момент ведется устройство фундаментов новых станций», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев добавил, что строительство искусственных сооружений завершено в полном объеме.

«Построены путепровод через Киевское направление МЖД, мост через Москву-реку и железнодорожная эстакада от Москвы-реки до Звенигородского шоссе. Возведенная в районе «Москва-Сити» железнодорожная эстакада стала самой протяженной в столице – ее длина составляет чуть более 2 км», - уточнил Андрей Бочкарев.

Будущая соединительная ветка позволит реализовать проект МЦД-4. Она интегрирует Киевское направление Московской железной дороги с МЦК и свяжет Киевский и Белорусский вокзалы. Также она снизит нагрузку на столичный метрополитен и улично-дорожную сеть рядом с Киевским вокзалом.