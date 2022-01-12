РИАМО - 12 янв. В Екатеринбурге учеников и сотрудников школ массово эвакуируют из-за сообщений о минировании. В настоящее время это коснулось 151 образовательного учреждения, сообщает ТАСС.

Информацию о происходящем подтвердили в департаменте образования Екатеринбурга. Изначально в сообщениях об эвакуации говорилось о 93 школах. Всего их в городе 163.

«В списке школ, которые сегодня провели эвакуацию, 151 учреждение», - заявили в департаменте на данный момент.

Кроме того, эвакуацию провели в Уральском архитектурно-художественном госуниверситете, университете путей и сообщений, Горном университете, Екатеринбургском театральном институте и Уральской государственной консерватории им. Мусоргского. В консерватории из-за произошедшего пришлось переносить экзамены.

Правоохранители проводят проверку сообщений о минировании.