Аэроэкспресс, автобус или электричка: как добраться до четырех аэропортов столицы

ДОМОДЕДОВО
Аэроэкспресс
Он удобен тем, что едет по выделенной линии, минуя пробки. Аэроэкспресс до аэропорта Домодедово отправляется с Павелецкого вокзала, добраться до которого можно на метро – выходить нужно на станции «Павелецкая». Приобрести билет можно прямо на вокзале либо заранее через мобильное приложение.
Стоимость билета в один конец до любого из аэропортов – 450 рублей, поездка туда-обратно обойдется в 800 рублей. Есть семейные билеты стоимостью 1400 рублей.
Поезда курсируют каждые полчаса, начиная с 6:00 утра до 23:30. Время в пути – 47 минут. Расписание аэроэкспресса можно узнать здесь.
Общественный транспорт
В аэропорт от станции метро «Домодедовская» следуют автобусы-экспрессы, маршрутки и социальные автобусы № 308. Время в пути – 35-45 минут. Стоимость билета на экспресс-автобус составляет 150 рублей, по карте «Стрелка» – 135 рублей. Общественный транспорт курсирует до аэропорта каждые 30 минут.
Электричка
Состав отправляется с Павелецкого вокзала или со станции Нижние котлы, до которой можно добраться на метро (станция «Нагатинская»). Будьте внимательны: электричка должна ехать именно до аэропорта Домодедово, а не в одноименный город. Между аэровокзалом и городом – 10 километров. Время проезда – чуть больше часа. Стоимость билета 162 рубля.
Автомобиль
На автомобиле доехать до Домодедово можно по трассе А-105, а также по Каширскому шоссе (съезд с МКАД № 25). От центра столицы до аэропорта всего 50 километров, но ехать их можно 3-4 часа – на этом участке МКАД постоянные пробки.
В Домодедово действует сеть парковок. Цена – от 270 рублей в сутки. Есть и бесплатные парковки, расположенные в 1,5 километрах от Домодедово.
ВНУКОВО
Аэроэкспресс
Скоростной экспресс отправляется во Внуково от Киевского вокзала, куда можно добраться от станции метро «Киевская». Посадка происходит в специальном терминале, который находится напротив торгового центра «Европейский». Поезд прибывает в непосредственно здание аэровокзала – подземный уровень, терминал А. Время поездки – 35 минут, по пути поезд делает остановку на станции Аминьевская.
Общественный транспорт
В аэропорт ходит транспорт от нескольких станций метро. Например, автобусы и маршрутки № 611 курсируют от станции метро «Юго-Западная» с 5:30 до 1:00. Время в пути – от 25 до 40 минут. По дороге общественный транспорт делает две остановки – у метро «Румянцево» и «Тропарево».
Также можно уехать от «Саларьево» на автобусах № 911 и 272 с 5:00 до 00:00. В среднем дорога занимает 15-20 минут. Автобус № 272 заезжает на станцию «Филатов Луг», где также забирает пассажиров.
От метро «Китай-Город» до аэропорта довезет автобус H11. Это ночной рейс, который ездит каждые полчаса и перевозит пассажиров с 01:00 до 06:30. Время в пути – 1 час 20 минут.
От станции «Рассказовка» ездят автобусы № 32 и 128 – эта станция самая близкая от аэропорта. Также от станции «Коммунарка» каждый час курсирует маршрут № 526.
Электричка
Составы отбывают с Киевского вокзала, однако доехать до самого аэропорта не получится – станция располагается в шести километрах от него. Время в пути 30 минут, билет стоит 81 рубль. Далее можно доехать до места назначения на рейсовом автобусе № 1043, который едет до аэровокзала еще 15 минут.
Автомобиль
На автомобиле до Внуково можно добираться по Минскому, Боровскому, Киевскому шоссе. Следует заранее изучить стоимость и наличие свободных парковок. Сделать это можно прямо на сайте Внуково в специальном разделе.
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ШЕРЕМЕТЬЕВО
Аэроэкспресс
Скоростной поезд едет до Шереметьево с Белорусского вокзала, добраться до которого можно на метро (станция «Белорусская»). С 00:31 до 5:15 у экспресса пауза. В пути поезд делает две остановки на станциях Савеловская и Окружная. Дорога от Белорусского вокзала займет 50 минут.
Общественный транспорт
От станции метро «Ховрино» в направлении Шереметьево ходит комфортабельный экспресс-автобус № 1195 – он движется по платной трассе М-1 до терминалов В, С, D. Посадка производится у выхода № 2 станции метрополитена. Время в пути всего 20 минут. Цена билета – 199 рублей. Ознакомиться с расписанием можно на сайте.
От станций «Беломорская» и «Речной» вокзал ездит маршрутка № 949 и автобус № 851. Транспорт отходит каждые 15-20 минут и довозит пассажиров до терминалов B, D, F.
От метро «Планерная» едет маршрутка № 948 и автобус № 817. Рейсы организованы каждые 15-20 минут.
Есть специальный ночной автобус Н1. Он стартует от метро «Китай-Город» и ездит с полуночи до 5 утра.
Общественный транспорт едет дольше аэроэкспресса, но и стоит дешевле: по действующему в столице тарифу стоимость автобусного билета составляет 61 рубль, маршрутки – около 80 рублей.
Электричка
Добираться придется с пересадками: сначала от Савеловского вокзала до станции Лобня (время в пути – 45 минут), потом пересесть на автобусный шаттл № 21. Дорога займет еще 15 минут.
Автомобиль
Из разных районов столицы маршрут на личном транспорте до аэропорта выстраивается по-разному. Если ехать в южную часть аэровокзала из северной части Москвы, следует двигаться до остановки «Новоподрезково», не доезжая до заправки Shell, развернуться над Ленинградским шоссе и проехать прямо до терминалов B и C. До терминалов D, E, F едут по Шереметьевскому шоссе и огибают аэропорт с востока.
ЖУКОВСКИЙ
Транспортное сообщение с этим аэропортом пока отлажено не так четко, как с другими. Например, нет транспорта, доставляющего путешественников ночью, – все рейсы прибывают и отбывают до полуночи.
Общественный транспорт
От станции метро «Котельники» (выход № 5) к Жуковскому идет автобус № 441. Время в пути – 40-60 минут в зависимости от загруженности дорог. Стоимость проезда – 92 рубля.
Электричка
Электричка в аэропорт отходит от Казанского вокзала и следует до станции «Отдых». Также в будние дни здесь курсирует скоростной поезд «Спутник». Уточнить расписание и приобрести билеты можно в кассах пригородного сообщения Казанского направления.
От железнодорожной станции нужно пересесть на специальный автобус, который идет непосредственно до аэровокзала. Также там можно сесть на маршрутки № 6 и 2 – они тоже довезут до конечной остановки «Наркомвод». Еще одна альтернатива – городские автобусы № 1, 5, 7, которые едут до конечной.
Автомобиль
Добраться на личном автомобиле можно по МКАД в сторону района «Мега Белая Дача». Далее нужно съехать на трассу М-5 и продолжить движение по Новорязанскому шоссе. Проехав мост через Москва-реку, нужно съехать по указателю «Раменское/Жуковский» и добраться до района Наркомвод.
На территории Жуковского много свободных парковок: есть платные и бесплатные варианты в шаговой доступности от входа в аэровокзал.
ТАКСИ И КАРШЕРИНГ
До любого из аэропортов можно добраться на такси. Операторов, готовых довезти до аэровокзалов, очень много: «Максим», «Звезда», «Старое Такси», 965, «Везет», «Яндекс.Go», Uber и другие. Цены могут отличаться, но в целом стоимость поездки стартует от 1 000 рублей из столицы и от 2 000 рублей, если ехать из подмосковных городов. Сравнить цены и сэкономить до 500 рублей можно, если воспользоваться приложением «Сравни.Такси».
Другой вариант – взять машину в аренду. Сервисы каршеринга набирают популярность, и число операторов, предоставляющих услугу, постоянно растет. Зарекомендовали себя «Матреш.Кар», «Делимобиль», «Яндекс.Драйв», Belka.car. С Жуковским работают не все службы – это нужно уточнять заранее. Точно свои услуги предоставляют сервисы Liftcar и AnyTime.
У каждого оператора свои условия и цена. Она всегда зависит от класса автомобиля и составляет от 8-10 рублей в минуту.
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