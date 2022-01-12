Аэроэкспресс, автобус или электричка: как добраться до четырех аэропортов столицы

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Аэроэкспресс

Он удобен тем, что едет по выделенной линии, минуя пробки. Аэроэкспресс до аэропорта Домодедово отправляется с Павелецкого вокзала, добраться до которого можно на метро – выходить нужно на станции «Павелецкая». Приобрести билет можно прямо на вокзале либо заранее через мобильное приложение.

Стоимость билета в один конец до любого из аэропортов – 450 рублей, поездка туда-обратно обойдется в 800 рублей. Есть семейные билеты стоимостью 1400 рублей.

Поезда курсируют каждые полчаса, начиная с 6:00 утра до 23:30. Время в пути – 47 минут. Расписание аэроэкспресса можно узнать здесь.

Общественный транспорт

В аэропорт от станции метро «Домодедовская» следуют автобусы-экспрессы, маршрутки и социальные автобусы № 308. Время в пути – 35-45 минут. Стоимость билета на экспресс-автобус составляет 150 рублей, по карте «Стрелка» – 135 рублей. Общественный транспорт курсирует до аэропорта каждые 30 минут.

Электричка

Состав отправляется с Павелецкого вокзала или со станции Нижние котлы, до которой можно добраться на метро (станция «Нагатинская»). Будьте внимательны: электричка должна ехать именно до аэропорта Домодедово, а не в одноименный город. Между аэровокзалом и городом – 10 километров. Время проезда – чуть больше часа. Стоимость билета 162 рубля.

Автомобиль

На автомобиле доехать до Домодедово можно по трассе А-105, а также по Каширскому шоссе (съезд с МКАД № 25). От центра столицы до аэропорта всего 50 километров, но ехать их можно 3-4 часа – на этом участке МКАД постоянные пробки.

В Домодедово действует сеть парковок. Цена – от 270 рублей в сутки. Есть и бесплатные парковки, расположенные в 1,5 километрах от Домодедово.