РИАМО - 12 янв. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО ИТЦ «Специалист» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение «Мосавтодора» о внесении сведений в отношении ООО ИТЦ «Специалист» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг по обследованию, наладке и настройке приборов и устройств безопасности, электрооборудования, гидрооборудования подъемных сооружений.

По результатам рассмотрения обращения ведомство признало действия ООО ИТЦ «Специалист» не соответствующими закону, сведения в отношении компании — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, фирма обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО ИТЦ «Специалист» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.