РИАМО - 12 янв. Крупнейшие ретейлеры - X5 Group и «Магнит» — сообщили Федеральной антимонопольной службе, что в этом году намерены не повышать цены на значимые продукты больше, чем на 10%, сообщает «Коммерсант».

При этом в сети «Магнит» сообщили, что это будет касаться 200 товаров, 25 из них – базовые продукты (вермишель, овощи из «борщового набора», хлеб, молоко, сливочное масло, гречка).

Оба ретейлера готовы удерживать планку наценки в течение 2022 года.

По мнению представителей ретейлера X5 Group, такая инициатива будет заметна. В компании уверены, что следом такие же условия поддержат и другие торговые сети.

По итогам прошлого года продуктовая инфляция составила более 10%. Такая ситуация вынудила власти обратить внимание на ценообразование ретейлеров.

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