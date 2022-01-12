РИАМО - 12 янв. Специалисты «Малого бизнеса Москвы» составили ряд советов для тех, кто хочет зарабатывать при помощи своего хобби, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На портале mbm.mos.ru размещена экосистема «Все о самозанятости от а до я», при ее помощи каждый желающий может разобраться во всех особенностях построения собственного бизнеса.

Создание товаров ручной работы и оказание различных услуг можно превратить в прибыльный бизнес без больших стартовых вложений.

«Нужно лишь познакомиться с основами предпринимательства и постепенно развивать свое дело, повышая узнаваемость бренда и выходя на новые рынки сбыта. Вся необходимая информация собрана в экосистеме «Все о самозанятости от а до я» на портале учреждения «Малый бизнес Москвы», – отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В первую очередь следует официально зарегистрировать собственный бизнес. Тем, кто пока не готов нанимать сотрудников, лучше получить статус «самозанятого». Это можно сделать при помощи мобильного приложения Федеральной налоговой службы России «Мой налог».

Специалисты «МБМ» также советуют определиться со своей целевой аудиторией, которая будет получать ваши товары или услуги. В разделе «Готовые решения» экосистемы для самозанятых опубликованы простые инструкции по открытию того или иного бизнеса. Это поможет будущему предпринимателю определиться с ценами на свои товары и услуги.