РИАМО - 12 янв. Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов выразил соболезнования семье и близким своего коллеги Михаила Зеленского, который скончался на 47-м году жизни в Доминикане, сообщает Федеральное агентство новостей.

Известный журналист скончался во время отдыха 11 января. Ранее его госпитализировали в одну из больниц Доминиканы. Предварительной причиной смерти называют инсульт.

«Жуткие вести из Доминиканы. На отдыхе скоропостижно скончался Михаил Зеленский, первый ведущий шоу «Прямой эфир» и многолетний программы «Вести-Москва». Всего 46. Соболезнования всем близким, друзьям и коллегам. Михаил был настоящим профи и, было видно, очень светлым человеком», — написал Борисов в Twitter.

Михаил Зеленский вел выпуски новостей на телеканале «Россия», программу «Вести-Москва». Затем работал на телеканале «Россия 24». В последние годы журналист был ведущим программ «Билет в Большой», «Новости культуры» на телеканале «Россия-Культура».

Кроме того, Зеленский являлся преподавателем Высшей школы телевидения «Останкино».